Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

Olay, Nilüfer'e bağlı Minareliçavuş Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Görevlinin kulübede olmadığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kulübede yangın çıktı. Alevlerin sardığı kulübeye koşan görevli, içeride bulunan ve fabrikayı koruyan köpeği can havliyle sırtlayıp dışarı çıkardı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve UEDAŞ ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, kulübe tamamen küle döndü. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken, güvenlik görevlisinin ve köpeğin yara almadığı öğrenildi.