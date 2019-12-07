Yanarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Mersin’in Mut ilçesinde, fren balatalarının alev alması sonucu alev topuna dönen aracın kapısını açarak kendini yere atan şoför sağ kurtuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Başkale Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı 07.12.2019 | 11:55
01:55
İstanbul Havalimanı'nda 1 buçuk milyonluk kokain operasyonu 07.12.2019 | 11:48
00:35
Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı 07.12.2019 | 11:09
03:43
01:07
Yanarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı 07.12.2019 | 11:06
01:33
Dağdan kopan devasa kaya evi deldi, içeri girdi 07.12.2019 | 10:20
07:14
Süperstar Ajda'dan süper hareket 06.12.2019 | 18:22
04:47
KKTC'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı 06.12.2019 | 18:22
01:06
05:58
Piste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş çıkarttı 06.12.2019 | 18:22
00:38
01:34
Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı 06.12.2019 | 17:43
01:08
Hastanede dehşet! Sağlık çalışanına bıçaklı saldırı kamerada 06.12.2019 | 17:26
01:00
05:28
Beykoz'da kaza, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmadı 06.12.2019 | 16:34
02:57
02:03
Avcılar ve Esenyurt’taki cinayetlerin ardından çetelerin rant kavgası çıktı 06.12.2019 | 16:10
00:21
17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü 06.12.2019 | 16:02
04:52
Kayıp dağcıları aramada 5.gün 06.12.2019 | 15:49