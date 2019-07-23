Yangından kurtulan çocuklar anne ve babalarına böyle sarıldı

Ümraniye Huzur Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, çevreyi yoğun duman kapladı. Yangını gören ve binanın bulunduğu sokakta oturan vatandaşlar, en üst kattaki evde oturan aileyi uyarmak için seferber oldu. Mahalleli binadan içeri girip bina sakinlerini bağırarak uyardı. En üst kattaki evde yaşayan iki çocuk ise bağırışlar üzerine kendilerini güçlükle dışarı attı.

Yangın sırasında en üst kattaki evde bulunan ve komşularının uyarıları sayesinde kendilerini dışarı atan çocuklardan biri, korku dolu o anları "Ablam ve ben evdeydik. Bilgisayar oynuyorduk. Kapıyı çaldılar, açtık. 'Çatı yanıyor, hemen herkes aşağı insin' diye bağırdılar. Biz de hemen aşağı indik" diyerek anlattı. Yangının şokunu yaşayan abla ve kardeşin, olay yerine gelen anne ve babalarına sarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

Yangını dışarıdan gören ve binaya girerek içeride yaşayanları uyaran Emrah Kaptan ile Ahmet Akmeşe de olayı İHA'ya anlattı. İki genç, öncelikle binaya ait doğalgaz kutusuna müdahale ederek gazı devre dışı bıraktıklarını, sonra da içeri girerek komşularını uyarıp çocukları ve değerli eşyaları dışarı çıkarmaya yardımcı olduklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bir süre sonra söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Çatının ise tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Binanın çatısının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çatı alevli bir şekilde yanıyor ve çevreye yoğun duman yayılıyor.