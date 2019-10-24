Yaptığı hamle ile küçük çocuğun hayatını kurtardı

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki meyve ve sebze pazarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte meyve ve sebze pazarına gelen bir çocuk, annesinin alışveriş yaptığı sırada iş yerinden çıkarak bir anda caddeye koşmaya başladı. Bu sırada küçük çocuğu fark eden bir kişi yaptığı hamle ile faciayı önledi. Yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi meyve ve sebzeleri kontrol ettiği sırada, küçük çocuk bir anda iş yerinden koşarak çıkıyor, çocuğu fark eden kişi hamle yaparak çocuğu yakalıyor. Küçük çocuğu fark ederek hamle yapan kişi sayesinde, caddeye koşan çocuk bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Olayın şokunu yaşayan anne, dışarıya çıkarak çocuğunun yanına gidiyor.