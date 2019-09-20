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Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı

Çorum’da yaralı olarak bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünü arayan vatandaşlar Palabıyık köyü yakınlarında yaralı bir akbaba olduğunu söyledi. Bunun üzerine belirtilen bölgeye giden DKMP ekipleri yaptıkları inceleme de yaralı hayvanın uluslararası koruma altına alınan hayvanlar listesinde yer alan ve Türkiye'de nadir olarak görülen kara akbaba olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı akbaba tedavi edilmek üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kara akbabanın tedavisinin tamamlanması ile birlikte tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
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Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı
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