Yaralı köpek için montunu sedye yaptı

Edirne'de otomobilin çarpması sonucu yaralan köpek, yoldan geçen veterinerin üzerinden çıkardığı monta sarılarak kliniğe yetiştirildi. Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde, bir köpeğin yolda yaralı şekilde yattığını gören veteriner hekim Uluç Erkan, aracını park ederek köpeğin yanına geldi. Alman kurdu cinsi köpeğin yürüyemediğini gören Erkan, köpeği bir süre sevdikten sonra hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle yaralı köpeğin üşümesini engellemek için montunu çıkartarak hayvanın üzerini örttü. Erkan ve arkadaşı köpeği monta sardıktan sonra araca taşıdı. Bu sırada yoldan geçen hayvan severler de Erkan'a yardım etti. Yaralı köpek tedavisi için Edirne'deki özel bir kliniğe götürüldü.