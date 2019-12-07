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Yaralı olarak bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı

07.12.2019 | 18:18

Tokat’ta, nadir görülen "Puhu" kuşunu yolda yaralı olarak fark eden duyarlı vatandaş, tedavi ettirmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne getirdi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaplıca inşaatında çalışmaya giden Mahmut Destebaşı, merkeze bağlı Çubuklu köyü yolu üzerinde yaralı olan kuşu fark etti. Tereddüt etmeden durarak aracından inen Destebaşı, uçamayan kuşu yakaladı. Aracına aldığı kuşu iş yerine götürerek orada besleyen Destebaşı, akşam saatlerinde is Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Araçtan kucağında yaralı kuşla inen Destabaşı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayati Teknikeri Ferdi Kocaktaş'a teslim etti.

Köyün girişinde fark ettikleri yaralı kuşa gözleri gibi baktıklarını ifade eden Destebbaşı, "Yolda giderken adeta 'imdat' der gibi arabaya yöneldi. Uçamıyordu, perişan durumda hemen yakalayıp arabaya aldım. Akşama kadar çalıştığım iş yerinde ilgilendim. Köfteyle beslemek istedim bir parça yedi başka yemedi. Uçamadığı için tedavisi yapılması için doğa koruma milli parklar müdürlüğüne getirdim" diye konuştu.

Hamza Destebaşı ise amcası ile işe giderken yolda fark ettikleri yaralı kuşun tekrar sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Yolda bize doğru kanatlarını açmış duruyordu. Amcam araçtan aşağı indi aldı, bir yere kaçmadı. Ömrü hayatımda ilk defa böyle güzel bir hayvana denk geldim. Hiçbir yırtıcıya benzemiyor" dedi.

Yaban Hayati Teknikeri Ferdi Kocaktaş, ise teslim aldıkları yaralı puhu kuşunu tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti. Baykuşgiller familyasının en büyük türü olan Puhu kuşunun uysal bir havan olduğunu, doğal yaşam alanında yaban tavşanı ve kemirgenler avlayarak beslendiğini söyledi.

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