Web TV Yaşam Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı

Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı

27.01.2020 | 18:25

Adıyaman’da semt pazarı içerisinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişiyi görüntülemeye çalışan gazeteciler, yaralı şahsın yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Pazartesi Pazarının kurulduğu sokak içerisinde pazarcı esnafıyla bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından pazarcı esnaflarından Mehmet Çakmak isimli kişi bıçaklanarak yaralandı. Meydana gelen kavgayı görüntülemeye çalışan gazeteciler yaralı kişinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Muhabire saldıran yaralının yakınları tekmeler savurdu. Acısını unutup gazetecilere saldıran şahsı, polis ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı 01:23
Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı 27.01.2020 | 18:25
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı 01:15
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı 27.01.2020 | 18:25
JAK'ın hayat kurtaran kuyu tekniği nedir? JAK Timi depremzedeleri nasıl kurtardı? 08:29
JAK'ın hayat kurtaran kuyu tekniği nedir? JAK Timi depremzedeleri nasıl kurtardı? 27.01.2020 | 17:34
Antalya'da takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı! 00:06
Antalya'da takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı! 27.01.2020 | 17:28
Adıyaman'da kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı 01:47
Adıyaman'da kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı 27.01.2020 | 15:01
Müge Anlı'da cinayet şüphesinde genç kız hakkında şok iddia Sevgilileriyle çarşının içinde... 27 Ocak 2020 Pazartesi 24:04
Müge Anlı'da cinayet şüphesinde genç kız hakkında şok iddia "Sevgilileriyle çarşının içinde..." (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 12:02
Elleriyle kazarak enkazdan 2 kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut, A Haber’e konuştu 06:42
Elleriyle kazarak enkazdan 2 kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut, A Haber’e konuştu 27.01.2020 | 10:05
Hakkari 112'ye ait ambulansla drift atan sürücüye soruşturma 00:15
Hakkari 112'ye ait ambulansla drift atan sürücüye soruşturma 27.01.2020 | 11:12
Elazığ depreminde acı diyalog! Baba, annem yok baba! 01:05
Elazığ depreminde acı diyalog! "Baba, annem yok baba!" 26.01.2020 | 21:12
Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 09:41
Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 26.01.2020 | 18:55
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 05:26
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 26.01.2020 | 18:28
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 01:32
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 26.01.2020 | 18:28
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 03:41
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 26.01.2020 | 18:28
Antalyalı 72 yaşındaki Ali dede el emeği berelerini depremzedelere gönderecek 03:38
Antalyalı 72 yaşındaki Ali dede el emeği berelerini depremzedelere gönderecek 26.01.2020 | 18:28
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 01:44
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 26.01.2020 | 18:28
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 01:02
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 26.01.2020 | 18:28
Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 00:47
Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 26.01.2020 | 18:28
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 01:19
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 26.01.2020 | 15:58
JAK Timleri 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesinin kurtarılma sürecini anlattı 04:40
JAK Timleri 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesinin kurtarılma sürecini anlattı 26.01.2020 | 15:42
Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı! 04:36
Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı! 26.01.2020 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN