Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı
Adıyaman’da semt pazarı içerisinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişiyi görüntülemeye çalışan gazeteciler, yaralı şahsın yakınları tarafından saldırıya uğradı.Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Pazartesi Pazarının kurulduğu sokak içerisinde pazarcı esnafıyla bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından pazarcı esnaflarından Mehmet Çakmak isimli kişi bıçaklanarak yaralandı. Meydana gelen kavgayı görüntülemeye çalışan gazeteciler yaralı kişinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Muhabire saldıran yaralının yakınları tekmeler savurdu. Acısını unutup gazetecilere saldıran şahsı, polis ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı 27.01.2020 | 18:25
01:15
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı 27.01.2020 | 18:25
08:29
00:06
Antalya'da takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı! 27.01.2020 | 17:28
01:47
Adıyaman'da kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı 27.01.2020 | 15:01
24:04
06:42
00:15
Hakkari 112'ye ait ambulansla drift atan sürücüye soruşturma 27.01.2020 | 11:12
01:05
Elazığ depreminde acı diyalog! "Baba, annem yok baba!" 26.01.2020 | 21:12
09:41
Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 26.01.2020 | 18:55
05:26
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 26.01.2020 | 18:28
01:32
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 26.01.2020 | 18:28
03:41
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 26.01.2020 | 18:28
03:38
01:44
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 26.01.2020 | 18:28
01:02
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 26.01.2020 | 18:28
00:47
Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 26.01.2020 | 18:28
01:19
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 26.01.2020 | 15:58
04:40
04:36
Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı! 26.01.2020 | 15:02