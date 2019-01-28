Yardım almaya gelenleri soyan hırsızlar yakalandı

Gaziantep Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfı içerisinde artan hırsızlık olayları sonucu inceleme başlatan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra yankesici 2 kişiyi tespit etti. Ekipler yankesicilerin kalabalıktan faydalanarak ve el çabukluğu ile yardım talebinde bulunmaya gelen 4 kişinin cep telefonlarını, cüzdanlarını çaldıklarını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği M.F.K. ve A.P isimli şüphelileri yaptıkları operasyon sonucu gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.