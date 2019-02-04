Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karacabey Belediyesi ekipleri, sahilde yaptıkları rutin kontrollerde karaya vurmuş 6 orkinos balığı ölüsü ile karşılaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları geniş çaplı aramada denizde de bir leş gördü. Denizde görülen balık ölüsü kaybolurken, karaya vuran 6 orkinos ise Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından gömüldü. 400-500 kilouk balıkların kıyıya vurma sebebi araştırılıyor.

Öte yandan Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu. Bu tür balıkların Marmara Deniz'nde nadir görüldüğü öğrenildi.

Mehmet Sevinç, "Kaçak balıkçılar tarafından yakalanmış olabilir. Bu balıklar çok değerli. Orkinosun sarı kuyruk çeşidi. Bu balığı avlanmak Marmara Denizi'nde yasak. Bu balıkların cüssesi 400 ila 600 kilo arasında değişir. 7 tane karaya vuran balık gördüm. İlerleyen zamanlarda daha çok görülmesinden endişe ediyoruz" dedi.

Murat Çukur, "Sabah kalktığımızda sahilde dolaşırken balıkların karaya vurduğunu gördük. Belediye ekipleri gerekeni yapıyor. Kaçak balıkçılar tarafından atıldığı söyleniyor. Denizde daha ölü balık olduğu söyleniyor" diye konuştu.