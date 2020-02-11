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Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video

Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video
11.02.2020 | 11:10

Adana'da 95 kişiye yasa dışı bahis oynatıp yüksek miktarda para kazanacakları yalanıyla 2 milyon 165 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların paralarını tatilde ve eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ortaya çıktı

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