Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video
Adana'da 95 kişiye yasa dışı bahis oynatıp yüksek miktarda para kazanacakları yalanıyla 2 milyon 165 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların paralarını tatilde ve eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ortaya çıktı
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