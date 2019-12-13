Yasak ürünler kantinde! Satışı yasak olan gıdalar nelerdir?

Kantinlerde sıkı denetim yapılıyor ve sattıkları ürünlerle dikkat çekiyor. Kantinde yer alması yasak olan onlarca atıştırmalık raflarda satılmayı bekliyor. Kantinciler, bu ürünleri satmazsak kira bile ödeyemeyiz derken, okul yöneticileri, kantinlerin bu durumunu bildikleri için bazı şeylere göz yumduklarını söylüyor.