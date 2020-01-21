Yasin Suresi Arapça okunuşu! Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi Türkçe meali...
Yasin Suresi nasıl okunur? Yasin Suresi Arapça, okunuşu! İşte Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelenen Yasin Suresi'nin Arapça tecvidli okunuşu kelime kelime takibi ve Türkçe meali...
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