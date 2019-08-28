Yaşlı adam 40 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylacıkseki köyü Okçular mahallesinde yaşayan 86 yaşındaki Y.K., bahçeye gitmek için evden ayrıldı.Yaşlı adam akşam evine dönmeyince yakınları Jandarmayı arayarak yardım talep etti. Köpekli timlerle arama çalışması başlatan Jandarma ekiplerinin talebi üzerine AFAD ve AKUT'tan bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu talihsiz adam bugün köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayalık alanda bulundu. Bahçeye giderken dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düşen talihsiz adama ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Müdahale sırasında sedyede yatan yaralı adama bir jandarma personeli kepini çıkararak güneşten koruyarak serinletmeye çalıştı.

Müdahalenin ardından Y.K. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak ambulansa alındı. İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.