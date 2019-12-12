Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş

Konya'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62), tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet A.(24) polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarından olaydan yarım saat önce bölgeye gelerek beklediği belirlenen saldırgan, Yeşilova'yı yolda tuvaletini yaparken görüp, uyarması üzerine çıkan tartışmada ava gitmek için yanına aldığı tüfekle vurduğunu ileri sürdü. Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Azlık Sokak'ta meydana geldi. Enver Yeşilova, sokakta pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan kaçarken, kasığından vurularak ağır yaralanan Yeşilova,Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yeşilova, tedaviye alındı.