Yaşlı adamın üzerine reklam tabelası böyle düştü

Edinilen bilgilere göre olay Sururi Mahallesi Tarakçı Cafer Sok'ta yaşandı. Sokakta bastonuyla yürüyen Mustafa Yılmaz (81) isimli yaşlı adam, dinlenmek için kaldırım kenarına oturdu. Bir süre dinlenen yaşlı adamın üzerine, rüzgar nedeniyle yerinden çıkan 2. kattaki reklam panosu düştü. Neye uğradığı şaşıran yaşlı adam acılar içerisinde yere yığılırken, çevredeki esnaf yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın omuzunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşlı adamın üzerine reklam panosu düşmesi, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bastonuyla sokakta yürüyen Mustafa Yılmaz, dinlenmek için kaldırım kenarına oturuyor. Bir süre sonra yaşlı adamın üzerine reklam panosu düşüyor. Yaşlı adam acılar içerisinde kıvranırken, çevredeki esnaf yardıma koşuyor.