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Yaşlı Çiftin Şüpheli Ölümü

12.11.2019 | 12:05

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen yaşlı çiftin şüpheli ölümü herkesi panikletti. Yaşlı çiftten haber alınamayınca polisten yardım isteyen yakınlarını polis evde baygın halde buldu. Cenazeler otopsiye gönderildi. Sobadan sızan gaz yüzünden öldükleri üzerinden düşünülüyor.

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