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Yaşlı kadının ölümü, mutfak lambasının gece boyu açık kalmasıyla ortaya çıktı

22.01.2020 | 18:29

Antalya’da yalnız yaşayan bir kadın, ekiplerin kapıyı kırarak girdiği evinin yatak odasında ölü bulundu. Yaşlı kadının ölümü, mutfak lambasının bir gün öncesinden gece boyunca açık kalmasıyla ortaya çıktı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Fatma Türkiş'e ait evin mutfak lambasının gece boyunca açık kalmasından şüphelenen komşuları, bir gün sonra eve gelerek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kapının kırılarak açılmasının ardından Türkiş, yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Türkiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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