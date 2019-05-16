Yavru kediler söğüt ağacında mahsur kaldı

Yavrularını dünyaya getirmek için güvenli bir yer arayan siyah renkli sokak kedisi, Çakırca köyü sahilinde bulunan bir çay bahçesinde bulunan söğüt ağacının metrelerce yükseklikteki dalları arasına yuva yaptı. 6 yavrusunu burada dünyaya getiren anne kedi yuvadan ayrılınca yavru kediler 6 metre yükseklikte mahsur kaldı. Ertesi gün çay bahçesine gelen anne kedi ağaca tırmanıp yavrularını doyurdu. Henüz gözlerini açamayan yavru kedilerin hepsinin siyah renkli olması dikkat çekti. Anne kedi ve yavruları çay bahçesine gelenlerin ilgi odağı oluyor.