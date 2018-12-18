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Yavru kedileri emziren sokak köpeği görenleri şaşırttı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sokak köpeğinin yavru kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı. Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan oto sanayi sitesinde bir süredir çevredeki esnaflar tarafından beslenen sokak köpeği ile yavru kedinin yakınlığı dikkat çekti. Köpek, yaklaşık 3 aydır yanına gelen yavru kediyi emzirerek beslenmesini sağlıyor. Sanayide çalışan lastik ustası Salih Aydın, kedi ve köpek arasındaki dostluğa ilk başta şaşırdıklarını belirterek, Normalde kedi ve köpek hiç anlaşamaz. Ancak her gün dükkanımızın önünde yatan sokak köpeği, yanına gelen yavru kediyi emzirince bizde duruma artık alıştık. Her gün onları besliyoruz dedi.

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Yavru kedileri emziren sokak köpeği görenleri şaşırttı
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