Yemen'de dev balina, deniz mayını patlaması sonucu telef oldu
Yemen'in Kızıldeniz kıyısında bulunan deniz mayınının patlaması sonucu dev bir balina telef oldu.
Yemen'de mayın gözlemevi, ülkenin kuzeybatısında bulunan Hacca ili kıyısında bir deniz mayınının patlaması sonucu dev balinanın telef olduğunu açıkladı. Deniz mayının Husiler tarafından yerleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan Yemen ordusu, geçtiğimiz yıl ülkenin Kızıldeniz kıyılarına Husiler tarafından yerleştirilen 500'den fazla deniz mayınını etkisiz hale getirmişti.
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