Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu! Bedelli askerlik devam ederken zorunlu askerlik de 6 aya iniyor!

Son günlerde çok konuşulan yeni askerlik sisteminin detayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirileceğini belirtti. Erdoğan: "Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ederken 2 yıllık MYO mezunları için ihtiyaca göre 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lise mezunları 6+6 askerlik yapacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için dövizli askerlik uygulaması devam edecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirlenen rakamla bir sınır getirerek kalıcı hale getiriyoruz" dedi.