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Yeni bedelli askerlik sistemi açıklandı! Bedelli askerlik sistemi nasıl olacak? Tüm detaylar burada!

Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni askerlik sistemi 5 başlık altında düzenlenmiş oldu. Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte şuanda zorunlu uzun dönem 12 ay olan askerlik süresi Lise mezunu gençler için 6 aya düşmüş olacak. İşte Yeni askerlik sisteminin tüm detayları...

Lise mezunu ve altı olan gençler

Lise mezunu ve altı olan gençler askerlik çağı geldiğinde temel eğitim olarak 1 aylık temel eğitim alacaklar ve ardından da 5 ay süreyle kıtalara gönderilerek askerlik hizmetini tamamlayabilecek bu süre boyunca ise bu askerler harçlık alacak. Toplamda 6 ayın sonunda askerlik hizmetini tamamlamış olacaklar. Süre sonunda askerliğe devam etmek isteyenler ve başarılı olanlar ise Sözleşmeli er ve erbaş olarak gerekli sınavlardan geçtikleri takdirde sözleşmeli er ve erbaş olarak devam edebilecek. Bedelli askerlik konusunda ise temel eğitimin ardından bedelli askerlik yapmak isteyenler yılın koşullarına göre her yıl belirlenen bedeli ödeyerek terhis olabilecekler. Eğer bedelli askerlik başvuru sayısı ihtiyaçtan fazla olursa kura seçimiyle sonuçlar belirlenecek.

MYO mezunu (2 yıllık Önlisans mezunları)

Meslek Yüksekokulu mezunu olan gençlere ise yeni sistemde astsubay olma imkanı geliyor. 2 aylık temel askerlik eğitiminin ardından yedek astsubay olabilecekler. Ardından ise 10 aylık bir eğitime tabii tutulacaklar. 10 aylık eğitim süresince maaş alacak sürecin ardından tezkere bırakıp devam etmek isteyenler yedek astsubay olarak TSK'da görev yapabilecek.

Dövizli askerlik uygulaması

Dövizli askerlik sistemi ise yine sabit hale getirildi. Bedeli ve miktarı bedelli askerlik ile eşit olacak şekilde belirlenecek. Yurtdışında eğitim alan öğrenciler gençler dövizli askerlik hizmetinden faydalanabilecekler.

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Yeni bedelli askerlik sistemi açıklandı! Bedelli askerlik sistemi nasıl olacak? Tüm detaylar burada!
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