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Yerel mahkeme bu sebeple ceza vermiş… AYM’den Sırrı Süreyya Önder kararı

Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Önder’in yerel mahkeme tarafından 2013’te Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz etkinliğinde “Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan’ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan’da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz” sözleri sebebiyle cezalandırıldığı belirlendi.

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Yerel mahkeme bu sebeple ceza vermiş… AYM’den Sırrı Süreyya Önder kararı
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