Web TV Yaşam Yerli otomobil vatandaşlardan tam not aldı

Yerli otomobil vatandaşlardan tam not aldı

27.12.2019 | 18:13

Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Amasya’da da vatandaşlar televizyonları başında tanıtımı heyecan ve merak içinde izledi. Kahveler ve derneklerdeki vatandaşlardan yerli otomobil tam not aldı.

Yerli otomobili çok güzel ve şahane bulan vatandaşlardan Bayram Yazıcılar, "Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, yalnız geç kalmışız 40 sene evvel yapmamız lazımmış ama yine de iyi daha güzellerini yaparız inşallah" dedi.

Selim Deniz, "15 senenin vermiş olduğu bir emeğin karşılığı çok müthiş olmuş. Yakıtından tut görünüşü olsun, yani vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Murat Kayıkçı, "Yerli otomobiller çok güzel, rekabet edebilecek diğer ülkelerin ürettiği arabalarıyla. Fiyatı uygun olacak öyle görüyorum. Düşünüyorum almayı zaten aracım da yok. elektrikli olması da çok güzel, tasarruf sağlayacağını düşünüyorum. Daha kaliteli ve daha güzel olacağını şimdiden gösteriyor" şeklinde konuştu.

Yılmaz Keten ise, "Muhteşem, çizgileriyle, modeliyle, rengiyle muhteşem bir otomobil, gözlerimiz dolarak izledik. Yapanlardan, edenlerden, sebep olanlardan Allah razı olsun. İnşallah 2022'de üretildiğinde almayı ve binmeyi de nasip eder cenabı Allah" açıklamasında bulundu.
İsmail Koyuncu da, "Çok harika buldum, çok güzel. Yapanın, çizenin, edenin ellerine yüreğine kalbine sağlık. Bundan sonra kendi araçlarımızı üretip, kendi araçlarımıza binmeyi de cenabı Allah bizlere nasip edecek" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:17
Havlayan köpeğin peşinden giden sürücüler gözlerine inanamadı 27.12.2019 | 18:13
02:09
Yerli otomobil vatandaşlardan tam not aldı 27.12.2019 | 18:13
02:28
Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada 27.12.2019 | 18:13
00:54
Ağrı'da kurtlar şehre indi 27.12.2019 | 18:13
00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşü böyle yaptı 27.12.2019 | 17:41
01:14
Avcılar'da banka soygunu! 27.12.2019 | 15:32
04:17
Halk otobüsünden düşen kadın öldü 27.12.2019 | 14:30
04:14
İş yerinin önünde sergilenen motorlu testerenin çalınma anı kameralarda 27.12.2019 | 14:31
02:14:50
Müge Anlı (27 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Kan donduran cinayetten mide bulandıran detaylar... 27.12.2019 | 14:04
30:32
Müge Anlı'da kan donduran cinayetle ilgili şok itiraflar! Hatice Ergül, sakladığı sırları... (27 Aralık 2019 Cuma) 27.12.2019 | 12:29
02:07
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Yük gemisi Rumelihisarı'nda karaya oturdu 27.12.2019 | 12:34
12:05
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 2 yıl sonra stüdyoya gelen... (27 Aralık 2019 Cuma) 27.12.2019 | 12:02
04:17
Karabük'te halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti 27.12.2019 | 11:52
02:29
Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı:3 yaralı 27.12.2019 | 11:29
02:02
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek 27.12.2019 | 11:19
04:09
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem! 27.12.2019 | 11:11
05:04
2020 yılı asgari ücret zammı nasıl hesaplandı? İşte 2020 yılı asgari ücret hesabının tüm detayları... 27.12.2019 | 09:47
01:29
İstanbul Fatih’te hırsızların turisti ve çocuğunu yerde sürüklediği anların görüntüleri ortaya çıktı! 27.12.2019 | 09:52
01:06
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (27.12.2019) 27.12.2019 | 09:50
02:42
Küçükçekmece'de film gibi soygun 100 bin liralık saat çaldılar 27.12.2019 | 09:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN