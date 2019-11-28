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Yerli ve milli helikopterimiz T70 hangardan çıktı

28.11.2019 | 17:23

Geçtiğimiz günlerde hangardan çıkış etkinliği düzenlenen yerli ve milli helikopterimiz T70'i görüntülendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve ASELSAN yetkilileri, programa ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Helikopter platformlarına yönelik çalışmalar kapsamında 53'üncü Atak helikopterini güvenlik güçlerine teslim edilirken, Gökbey Helikopteri Projesi'nin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtildi.

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