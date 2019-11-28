Yerli ve milli helikopterimiz T70 hangardan çıktı
Geçtiğimiz günlerde hangardan çıkış etkinliği düzenlenen yerli ve milli helikopterimiz T70'i görüntülendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve ASELSAN yetkilileri, programa ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Helikopter platformlarına yönelik çalışmalar kapsamında 53'üncü Atak helikopterini güvenlik güçlerine teslim edilirken, Gökbey Helikopteri Projesi'nin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtildi.
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