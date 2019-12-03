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Yeter ki kalplerde engel olmasın

03.12.2019 | 10:23

Selcen Kankul, 23 yıl mücadele verdiği beyin felcini azmiyle yendi. Gece gündüz çalışarak fizyoterapist oldu. Şimdi onlarca çocuğun tedavisine yardımcı oluyor. İşte Sabah Gazetesi'nin 'Yeter ki kalplerde engel olmasın' başlıklı manşet haberinin detayları...

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