Yeter ki kalplerde engel olmasın
Selcen Kankul, 23 yıl mücadele verdiği beyin felcini azmiyle yendi. Gece gündüz çalışarak fizyoterapist oldu. Şimdi onlarca çocuğun tedavisine yardımcı oluyor. İşte Sabah Gazetesi'nin 'Yeter ki kalplerde engel olmasın' başlıklı manşet haberinin detayları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
Yeter ki kalplerde engel olmasın 03.12.2019 | 10:23
03:26
3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde şok eden manzara 03.12.2019 | 09:48
01:19
Şok operasyonda böyle yakalandılar 03.12.2019 | 09:45
02:24
02:00:28
01:40
Uludağ'da 2 dağcı kayboldu... İşte son gelişmeler... 02.12.2019 | 20:23
06:59
Simitçiye iki haftada ikinci davetsiz misafir 02.12.2019 | 18:02
03:03
Falezlerden ölüme böyle atladı 02.12.2019 | 18:02
00:40
Çukura düşen atı itfaiye kurtardı 02.12.2019 | 18:02
01:20
Avcılar'da markete giden dede ile toruna araba böyle çarptı 02.12.2019 | 18:02
01:27
Varto’da kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı 02.12.2019 | 18:02
06:33
Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki 02.12.2019 | 17:16
00:58
03:26
Uludağ’da 2 dağcı kayboldu 02.12.2019 | 14:52
11:27
02:13:59
01:15
02:01
02:43
03:46
Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı 02.12.2019 | 10:24