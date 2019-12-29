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Yılbaşı öncesi toprağa gömülü 4.5 ton sahte içki ele geçirildi

29.12.2019 | 13:51

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğu toprağa gömülü 3 bin 250 litre sahte şarap ve bin 115 litre sahte rakı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Bağcılar, Kabazlı, Mersindere, Beylikli, Kapancı ve Çukuroba Mahallesinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararı ile 14 ikamet, eklenti ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 250 litre sahte şarap ve bin 115 litre sahte rakı olmak üzere toplam 4 bin 365 litre kaçak içki, içki üretiminde kullanılan 10 adet damıtma düzeneği, 3 kilo anason ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonda ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 14 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin ise Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine yed-i emin olarak teslim edildiği açıklandı.

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