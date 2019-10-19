Yıldırım düşme anı cep telefonuyla görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yağmurun ardından bir eve yıldırım düştü. Bir evin balkonundan telefonla rastgele yapılan çekim esnasında o anları saniye saniye görüntülendi.

Ahmet AKKUŞ/MARDİN Nusaybin'e bağlı Duruca köyünde, akşam saatlerinde bastıran yağmur ile birlikte bir eve yıldırım isabet etti. Yaralananın olmadığı olay sırasında evde bulunanlar ile köylüler büyük korku yaşadı. Evin elektronik eşyalarının bazıları yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.Evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.