Yıllar sonra ağzından beslendi

Temizlik malzemesini kafasına dikti, 8 yılda 300 ameliyat oldu. Sevindiren haber ise girdiği son ameliyattan geldi. 11 yaşındaki Kayra yıllar sonra ağzından beslenmeye başladı. Bursa İnegöl ilçesinde yaşayan Ayşe-Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra 2011 yılında 3 yaşındayken banyodaki temizlik malzemesi içti. Kayra'nın bu yaramazlığı yemek borusuna ve midesine zarar verdi. Kayra o günden beri Türkiye'de ve yurt dışında 300 ameliyata girdi ama tam anlamıyla sağlığına kavuşamadı. Son çare Amerika'daki tedaviydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle geçtiğimiz temmuz ayında tedavi için Amerika'ya gitti. Kayra vücuduna bağlanan borulardan tamamen kurtulmak için 6 ay sonra Amerika'da bir ameliyata daha girecek.