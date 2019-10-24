Yine halı saha yine ölüm
İstanbul Sultangazi'deki bir halı sahada 3 çocuk babası Ekrem Karakaya arkadaşlarıyla maç yaparken bir anda yere yığıldı. 37 yaşındaki Karakaya'ya ilk müdahaleyi sahada arkadaşları yaptı. Hemen hastaneye götürülen Ekrem Karakaya yolda hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Tv programlarında aranan dolandırıcı fuhuş operasyonunda yakalandı 24.10.2019 | 11:43
03:20
02:36
Sosyal medya kullanıcıları dikkat! 24.10.2019 | 11:06
01:27
Van'da zabıtaya taşlı sopalı saldırı 24.10.2019 | 10:53
02:31
Yine halı saha yine ölüm 24.10.2019 | 10:49
00:58
Halk otobüsünde yüksek tansiyon 24.10.2019 | 10:41
00:32
03:25
Diyarbakır'da zehir ticaretine büyük darbe! 24.10.2019 | 10:10
00:58
Kız arkadaşını 'kıskandığı' için 20 bıçak darbesiyle öldürmüş 24.10.2019 | 09:54
01:38
01:03
01:33
Ağabeyinin husumetlisini öldürdüğünü itiraf etti 24.10.2019 | 09:18
05:52
İstanbul D-100 Karayolu'nda kaza yapan sürücünün ayak parmakları koptu 24.10.2019 | 09:10
01:34
Kazada 10 kişi yaralanmıştı, o anların görüntüsü kameralarda 23.10.2019 | 18:12
04:10
Sokak ortasında insanlara arkadan bıçakla saldıran şahıs kamerada 23.10.2019 | 18:12
02:20
Yavru flamingolar kurtarılarak göle bırakıldı 23.10.2019 | 18:12
00:22
Kontrolden çıkan kamyonet markete böyle daldı 23.10.2019 | 18:12
01:17
Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı 23.10.2019 | 18:12
00:58
Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu 23.10.2019 | 18:12
03:22
Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı 23.10.2019 | 16:55