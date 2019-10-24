Yine halı saha yine ölüm

İstanbul Sultangazi'deki bir halı sahada 3 çocuk babası Ekrem Karakaya arkadaşlarıyla maç yaparken bir anda yere yığıldı. 37 yaşındaki Karakaya'ya ilk müdahaleyi sahada arkadaşları yaptı. Hemen hastaneye götürülen Ekrem Karakaya yolda hayatını kaybetti.