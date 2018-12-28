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Yiyecek bulamayan ayılar yola indi

Siirt’in Pervari ilçesinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle yiyecek bulamayan 1 ayı ve 3 yavrusu yola indi.

Güneydoğu'nun kırsal kesimlerinde etkisini gün geçtikçe arttıran kar yağışı, vatandaşların yanı sıra yaban hayvanlarını da etkiledi. Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesi yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı. Hava sıcaklığının da geceleri eksi 7 dereceye kadar düştüğü bölgede, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, yiyecek bulamayan 1 ayı ve 3 yavrusu yüksek kesimlerden yola indi. Ayıların yiyecek bulma çabasını, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Yiyecek bulamayan ayılar yola indi
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