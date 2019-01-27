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Yoğun kar yağışında araçlar mahsur kaldı

Antalya’da meydana gelen hortum ve fırtına felaketinin ardından bu kez Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Araçlar yollarda kalırken, onlarca kaza meydana geldi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Akseki ilçesi Kumluboğaz mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. Emniyet ve jandarma ekipleri bölgede teyakkuza geçerek, yolda kalan vatandaşlara yardım çalışması başlattı. Kar yağışı ve kazalar nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, polis ve jandarma ekipleri yola zincirsiz çıkan sürücülerin geçişine izin vermedi. Ekipler, tır ve kamyon dışındaki araçların seyretmesine de engel oldu. Akseki'de yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı çok sayıda mahallenin de yollarının kapandığı öğrenildi.
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Yoğun kar yağışında araçlar mahsur kaldı
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