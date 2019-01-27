Yoğun kar yağışında araçlar mahsur kaldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Akseki ilçesi Kumluboğaz mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. Emniyet ve jandarma ekipleri bölgede teyakkuza geçerek, yolda kalan vatandaşlara yardım çalışması başlattı. Kar yağışı ve kazalar nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, polis ve jandarma ekipleri yola zincirsiz çıkan sürücülerin geçişine izin vermedi. Ekipler, tır ve kamyon dışındaki araçların seyretmesine de engel oldu. Akseki'de yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı çok sayıda mahallenin de yollarının kapandığı öğrenildi.