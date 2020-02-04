Yol verme kavgasında falçata, kürek ve sopayla saldırdılar... Hamile kadın ve 6 aylık bebek dehşeti yaşadı | Video
Mersin’de yol verme yüzünden çıkan kavgada 5 kişi, 2 şahsı falçata, sopa ve kürekle çeşitli yerlerinden feci şekilde yaraladı. 6 aylık bebek ile 7 aylık hamile kadının bulunduğu araçta saldırıya uğrayan 2 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakılan kişilerin tutuklanmasını istiyor.
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