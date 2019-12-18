Yola fırlayan geyik faciaya yol açıyordu

Polonya’da tarladan koşarak yolun karşısına geçmek isteyen geyik bir anda yola fırlayınca seyir halindeki araca çarptı. Araç takla atarak yoldan çıkarken, çarpmanın etkisiyle yaralanan geyik kaçtı.

Polonya'da yola fırlayan geyik az daha faciaya yol açıyordu. Piotrkow Trybunalski kenti yakınlarında Rakow yolunda meydana gelen olay, seyir halindeki bir başka aracın kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yol kenarındaki tarladan bir anda koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan geyik, seyir halindeki bir araca çarptı. Son anda yola fırlayan geyik karşısında fren yapma şansı bulamayan araç, çarpmanın etkisiyle takla atarak savruldu. Yoldan çıktıktan sonra güçlükle durabilen araçtaki 2 kadın kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Araçtakiler kadar şanslı olmayan geyik ise yaralı olmasına rağmen olay yerinden bir nebze uzaklaşabildi. Kaza yerine sevk edilen ekipler 2 kadını hastaneye kaldırırken, bazı görevliler de yaralı geyiği aradı. Bir süre sonra bulunan geyiğin veteriner tarafından yapılan muayenesinde yaralarının tedavisinin mümkün olmadığı belirtildi. Talihsiz geyik ilaçla uyutuldu. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan 2 kadın ise hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.