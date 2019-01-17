Yolcu dolu dolmuşun el frenini çekmeyi unutunca, facianın eşiğinden dönüldü

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kameralarının kaydettiği olay, Çiğli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İlçede yolcu taşıyan bir dolmuşun sürücüsü, akaryakıt almak üzere bir istasyona geldi. El frenini çekmeyi unutan ve aşağıya inen sürücü, daha sonrada istasyondan içeriye girdi.

O KADAR DALGINDI Kİ İNERKEN HAREKET ETTİĞİNİ FARK ETMEDİ

Dalgın sürücü, araçtan aşağıya indiğinde ise aracının hareket ettiğini fark etmedi. İşte tam bu sırada el freni çekilmeyen ve içerisinde yolcu olan dolmuş hareket etmeye başladı. Bu sırada yolcularda paniğe kapıldı.



İSTASYON GÖREVLİSİ HEMEN KOŞTU

İstasyon görevlisinin dikkati ise olası bir facianın önüne geçti. Görevli aracın hareket ettiğini görür görmez hemen koştu ve hareket eden aracı durdurdu. Görevli, en işlek bir yol üzerinde meydana gelen olayda, aracın yola çıkmadan durdurdu ve olası bir facianın da önüne geçmiş oldu. Tüm bu anlar ise kameralara yansıdı.

İzmir'de, 30 Nisan 2018 tarihinde yaşanan olayda da aynı tehlike atlatılmıştı. Karşıyaka ilçesindeki olayda, yine bir benzin istasyonunda sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu servis minibüsü de yola fırlamış ve sürücüsü tarafından son anda durdurulmuştu.