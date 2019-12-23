Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.