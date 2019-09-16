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Yolcu valizinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından otobanda durdurulan otobüsteki yolculardan birinin valizine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otobandaki kontrol noktasında durdurulan otobüste arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda, bir yolcu valisi içerisine gizlenmiş halde 5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Ekipler valizin sahibi olan yolcuyu gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
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Yolcu valizinden 5 kilo uyuşturucu çıktı
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