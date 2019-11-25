Web TV Yaşam Yolcular dehşete düştü... Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kamerada

Yolcular dehşete düştü... Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kamerada

25.11.2019 | 18:11

Dudullu’dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dudullu'dan kalkan bir hatlı minibüste yaşanan olayda, iddiaya göre minibüsler seyir halindeyken minibüs sürücüleri arasında yolcu kapma tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü tartıştıkları sürücünün minibüsünün önünü kesti. Minibüs sürücülerinin birbirlerine saldırmasıyla kavga yaşandı. Saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Taraflar yolculara aldırmadan minibüsün içinde de kavgaya devam ederken, yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğunun ise panik sebebiyle ağlama krizine girdiği görüldü.

Minibüste yaşanan yolcu kapma kavgası vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs minibüsün camına beyzbol sopasıyla vuruyor, tartışma minibüsün içinde de devam ederken yolcular büyük panik yaşıyor. Küçük kız çocuğu gözyaşlarına boğuluyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:09
Yolcular dehşete düştü... Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kamerada 25.11.2019 | 18:11
01:55
Deniz Seki, Günaydın Hafta Sonu'nda piyona eşliğinde söyledi! 11.11.2019 | 13:57
08:45
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Besteci Hasan Uçarsu, Günaydın Haftasonu'nda! 11.11.2019 | 13:54
00:46
8. Uluslararası Klarnet Festivali 31.10.2019 | 23:11
01:55
Deniz Seki piyano eşliğinde söyledi, dinleyenler büyülendi! 12.11.2019 | 11:44
02:52
Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı 25.11.2019 | 17:12
01:03
Başkan Erdoğan'ı gülümseten çocuk 25.11.2019 | 17:07
01:08
Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25.11.2019 | 17:06
01:03
Hem tartıştığı oğlunu hem de olayı engellemeye çalışan polisi vurdu! 25.11.2019 | 17:03
01:10
Aksaray'da zarfın içinden çıkan madde bir aileyi hastanelik etti 25.11.2019 | 17:03
00:46
Sapık katil, kadını bir eliyle boğarak öldürürken diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş! 25.11.2019 | 14:54
02:15:20
Müge Anlı (25 Kasım 2019 Pazartesi) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayette adı geçen kadından flaş açıklamalar... 25.11.2019 | 14:05
04:32
İstanbul Beşiktaş’da saldırıya uğrayan başörtülü öğretmen ”Bundan sonra yolda tek başıma yürümekte zorluk çekeceğim” 25.11.2019 | 12:41
00:52
İzmir'de ambalaj fabrikasında yangın! 25.11.2019 | 10:49
00:35
İspanya’da Can Yaman'ı binlerce kadın böyle karşıladı! Madrid'teki Can Yaman izdihamı kamerada.. 25.11.2019 | 10:56
01:25
İstanbul Ambarlı Limanı'nda işçinin tonlarca ağırlığın altındaki feci ölümü kamerada! 25.11.2019 | 10:43
02:01
İstanbul Beylikdüzü’nde barda dehşet saçan alkollü müşteri 2 garsonu böyle bıçakladı! 25.11.2019 | 10:39
00:42
İstanbul Fatih'te kavgayı ayırmayanlara kızan otobüs şoförü böyle sinir krizi geçirdi! 25.11.2019 | 09:55
00:47
Bitlis'te televizyon ekibine ayı saldırısı kamerada! 25.11.2019 | 09:44
03:38
Bursa'da minibüsün altında 1 kilometre sürüklenen yaşlı adam öldü! 25.11.2019 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN