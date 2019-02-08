Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yolda düşürülen 6 bin TL parayı böyle aldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düşürülen 6 bin 300 TL güvenlik kameraları sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi YSK önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zarf içerisinde 6 bin 300 TL parasını düşüren Metin G. bir müddet sonra parasının olmadığını fark etti. Şahsın polis ekiplerine başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜM GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Bunun üzerine polis ekipleri YSK ve çevre iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde, bir kadının parayı YSK girişinde yerden aldığı belirledi. Parayı alınan kadının Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Aydoğdu Mahallesi'ne giden polis ekipleri A.Ş. ile görüşerek, 6 bin 250 TL parayı aldı. Para, Metin G.'ye teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolda düşürülen 6 bin TL parayı böyle aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN