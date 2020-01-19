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Yolun karşısına geçmek istedi, hızla geçen aracın altında kalarak ağır yaralandı...O anlar kamerada

19.01.2020 | 18:23

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, hızla geçen aracın altında kaldı. Talihsiz vatandaş ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba ziyareti için kent merkezine gelen bir kişi, sabah saatlerinde köye dönmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen vatandaş, yolun karşısına geçtiğini sırada hızla gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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