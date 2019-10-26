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Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı

26.10.2019 | 12:43

Antalya'da otomobil, yol ortasında yatan köpeğin üstünden geçti. Sürücü kaçarken, köpeğin ağır yaralandığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ekim'de Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3353 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 GJ 700 plakalı otomobil, yol ortasında uzanan köpeği altına aldı. Asfaltta bir süre sürüklenen köpek, otomobilin altından çıkıp, can havliyle yolun kenarına kaçtı. Köpek ağır yaralanırken, sürücü ise yoluna devam etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi veteriner hekimi, köpeğe müdahale etti. Bakım evine götürülen köpeğin tedavisi sürüyor.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeği göre göre ezen araç sürücüsünün vicdansızlığı karşısında şaşırmadıklarını söyledi. Yanık, Biz bunu geçen yıllarda da yaşadık. Sürücünün aldığı cezalar ve halkın tepkisi ona büyük bir ders olmuştu. Bu sürücü için de gereğinin yapılması için başvurumuzu yaptık. Köpek, ambulans ile bakımevine götürülmüş. Şu anki bilgiye göre köpeğin vücudunda kırıklar var ve hayati tehlikesi devam ediyor dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan otomobilin köpeğin üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun ortasında uzanan köpeğin üzerinden geçtiği, köpeğin yol kenarına kaçtığı görülüyor.

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