Web TV Yaşam Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar | Video

Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar | Video

Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar | Video
03.02.2020 | 09:54

Antalya'da bir Türk ve 3 Suriyeli'nin ikamet ettiği evde düzenlenen operasyonunda toprağa gömülü vaziyette 8 bin 634 adet uyuşturucu hap, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar | Video 00:47
Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar | Video 03.02.2020 | 09:54
İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi | Video 02:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi | Video 03.02.2020 | 09:44
Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar | Video 01:42
Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar | Video 02.02.2020 | 22:36
Bingöl’de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu...O anlar kamerada | Video 01:11
Bingöl’de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu...O anlar kamerada | Video 02.02.2020 | 18:12
Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı | Video 02:32
Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı | Video 02.02.2020 | 18:13
Dünyayı sarsan ölümcül 'Koronavirüs' nasıl bulaşıyor? Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs'ün belirtileri neler? 03:13
Dünyayı sarsan ölümcül 'Koronavirüs' nasıl bulaşıyor? Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs'ün belirtileri neler? 02.02.2020 | 16:45
Bir ayağını kullanamayan 'Latte' isimli köpeği sevginin gücü ayağa kaldırdı |Video 01:49
Bir ayağını kullanamayan 'Latte' isimli köpeği sevginin gücü ayağa kaldırdı |Video 02.02.2020 | 15:52
İstanbul'da yaşlı yolcuların otobüsteki ibretlik küfürlü, tekmeli kavgası kamerada |Video 01:47
İstanbul'da yaşlı yolcuların otobüsteki ibretlik küfürlü, tekmeli kavgası kamerada |Video 02.02.2020 | 12:52
Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video 06:41
Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video 02.02.2020 | 12:33
Ölümden kaçış anı kamerada... Bingöl’de düşen çığdan çocukların son anda kurtulma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:11
Ölümden kaçış anı kamerada... Bingöl’de düşen çığdan çocukların son anda kurtulma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.02.2020 | 11:47
İzmir Kart aidatını ödemek için aradıklarını söyleyip, kartından elektrik faturası ödediler | Video 04:59
İzmir Kart aidatını ödemek için aradıklarını söyleyip, kartından elektrik faturası ödediler | Video 02.02.2020 | 10:53
Ankara'da dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 02:22
Ankara'da dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 02.02.2020 | 09:45
Malatya'da depremde hasar gören bina kontrollü yıkılıyor | Video 00:46
Malatya'da depremde hasar gören bina kontrollü yıkılıyor | Video 01.02.2020 | 16:49
Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada | Video 02:24
Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada | Video 01.02.2020 | 15:21
Samsun-Ordu karayolunda meydana gelen heyelan kamerada | Video 00:40
Samsun-Ordu karayolunda meydana gelen heyelan kamerada | Video 01.02.2020 | 15:11
Siirt'te okulda skandal görüntüler! 6 yaşındaki çocuğa şiddet | Video 00:30
Siirt'te okulda skandal görüntüler! 6 yaşındaki çocuğa şiddet | Video 01.02.2020 | 13:39
Samsun-Ordu karayolunda heyelan | Video 00:33
Samsun-Ordu karayolunda heyelan | Video 01.02.2020 | 12:14
Van'da PKK operasyonunda 3 gözaltı | Video 00:50
Van'da PKK operasyonunda 3 gözaltı | Video 01.02.2020 | 10:58
Adana korkunç olay! Yol ortasında parçalanmış kadın cesedi bulundu | Video 01:32
Adana korkunç olay! Yol ortasında parçalanmış kadın cesedi bulundu | Video 01.02.2020 | 10:43
Ordu'da doğal gaz ana hattında patlama | Video 01:13
Ordu'da doğal gaz ana hattında patlama | Video 31.01.2020 | 19:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN