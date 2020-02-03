Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar | Video

Antalya'da bir Türk ve 3 Suriyeli'nin ikamet ettiği evde düzenlenen operasyonunda toprağa gömülü vaziyette 8 bin 634 adet uyuşturucu hap, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.