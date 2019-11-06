Yüksek istişare kurulu bir araya geldi
KHK ile ilgili açıklamaları tepki çeken Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.Toplantıya katılan isimler arasında Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç da yer aldı. Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılan gündeme dair açıklamalar yapmış, grup çıkışında ise basın mensuplarına çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.
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