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Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubu

06.12.2019 | 10:17

Antalya'da, üniversite öğrencisi Ferhat Z.'nin (21) yüksekokulda bacağından bıçaklandığı kavganın, haberleşme uygulaması 'WhatsApp'ta kurulan grup yüzünden çıktığı öğrenildi. Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler arasında, 'WhatsApp' grubuna 'kişi ekleme ve çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya konuşurken üniversiteli Ferhat Z., sol bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ferhat Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Ferhat Z.'nin bıçaklanmasıyla ilgili 4 öğrenciyi kamera görüntülerinden tespit ederek, yakalayıp, gözaltına aldı.

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