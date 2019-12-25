Yürek sızlatan görüntü! 4 gün boyunca böyle bekledi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde erkek köpek, domuzların saldırısında ölen dişisinin başında 4 gün boyunca bekledi.
Baskil ilçesine bağlı Şituşağı köyünde domuz sürüsünün saldırısına uğrayan dişi köpek öldü. Dişisinin öldüğünü fark eden erkek köpek, 4 gün boyunca başından ayrılmadı. Köpeğin ilk günden beri bekleyişini gören Şituşağı köyü sakinleri, 4 gün boyunca köpeğin yiyecek ihtiyacını karşıladı. Bu akşam saatlerinde köy sakinlerince ölen köpek toprağa verilirken, günlerce dişisinin yanında ayrılmayan köpek ise sahiplenildi.
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