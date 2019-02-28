Yürüyen merdivende hırsızlık yapan şahıs ters yönde kaçmaya çalışınca böyle düştü

İzmir’in Konak ilçesindeki bir mağazaya alışveriş yapmak için gelen 23 yaşındaki Tuğba Maral, yürüyen merdivenle üst kata çıkarken, arkasından gelen bir şahıs ceketinin cebindeki cep telefonunu çaldı. Zanlı telefonu çaldıktan sonra yürüyen merdivenlerden ters yönden aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Düşme sesini duyan Maral, arkasına döndüğünde zanlının kaçmaya çalıştığını görünce cebini kontrol etti ve telefonunun çalındığını anladı. Güvenlik kamera kayıtlarından zanlının 37 suçtan kayıtlı 37 yaşındaki Yağmur Nişancı olduğu tespit edildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Nişancı tutuklandı. Zanlının telefonu çalma ve yürüyen merdivenlerden düşme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.