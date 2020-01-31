Zanlı olay yerinde yapılan keşifte 5 kişiyi nasıl öldürdüğünü tek tek anlattı | Video
Aydın’ın Nazilli ilçesinde boşanmak isteyen eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basarak 5 kişiyi öldüren ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan zanlı, keşifte soğukkanlı davranışlarıyla dikkat çekti.
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