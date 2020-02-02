Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video

Kocaeli'de yaşayan Fatma ve Halil Karakaya çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ali Asaf bir hafta önce soğuk algınlığı ve ağır ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası zatürre teşhisi konulan küçük çocuk, tüm tedavilere rağmen iyileşemedi. Bronkoskopi işleminde akciğerinde badem parçaları tespit edilen Ali Asaf, bir saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştu.