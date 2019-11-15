Zavallı kedi metrelerce havaya uçtu!
Vicdansız adam kediye tekme attı. O kedi metrelerce havaya uçtu. Hayvana yönelik şiddetin görüntüsü bu kez Fatih’te çok işlek bir caddede kayda geçti. Bunu yapan vicdansız adam durum çok normalmiş gibi olay yerinden uzaklaştı. Kediye bakan çevre halkı ise bu kişinin biran önce bulunmasını istiyor.
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